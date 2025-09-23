Ричмонд
Трамп подтвердил продолжение поставок американского вооружения альянсу НАТО

Президент США Дональд Трамп подтвердил продолжение поставок американского вооружения альянсу НАТО. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, НАТО сможет делать с оружием «все, что хочет».

«Мы продолжим поставлять оружие НАТО. Чтобы оно делало с ним все, что хочет», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп официально разрешил сбивать российские самолеты над территорией НАТО. Об этом он заявил в здании ООН в Нью-Йорке, куда прибыл на встречу с ним президент Украины Владимир Зеленский.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
