В Белгороде пять человек пострадали при ракетном обстреле ВСУ

«Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Ранены пять мирных жителей», — написал он в MAX.
Удар пришелся по территории коммерческого объекта. Трое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног, еще у одного пострадавшего — артериальное кровотечение и осколочные раны нижних конечностей. Всех увезли в больницу, им оказывают помощь.
На территории предприятия загорелось одно из зданий, пожарные расчеты его потушили. У социального объекта неподалеку повреждено остекление. На месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.