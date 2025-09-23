В Белгороде пять человек пострадали при ракетном обстреле ВСУ

Удар пришелся по территории коммерческого объекта. Трое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног, еще у одного пострадавшего — артериальное кровотечение и осколочные раны нижних конечностей. Всех увезли в больницу, им оказывают помощь.