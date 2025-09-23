Ричмонд
В Белгороде пять человек пострадали при ракетном обстреле ВСУ

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. При атаке украинских войск пострадали пять жителей Белгорода, сообщил мэр Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Ранены пять мирных жителей», — написал он в MAX.

Удар пришелся по территории коммерческого объекта. Трое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног, еще у одного пострадавшего — артериальное кровотечение и осколочные раны нижних конечностей. Всех увезли в больницу, им оказывают помощь.

На территории предприятия загорелось одно из зданий, пожарные расчеты его потушили. У социального объекта неподалеку повреждено остекление. На месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.