Зеленский похвастался, что Трамп доверяет ему больше, чем Путину

Зеленский прокомментировал разговор с Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что американский лидер Дональд Трамп доверяет ему больше, чем президенту РФ Владимиру Путину. Об этом Зеленский рассказал на брифинге на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Путин делился с Трампом информацией, далекой от правды. Теперь Трамп доверяет намного больше мне», — сказал Зеленский на брифинге.
Ранее Трамп во время встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН пообещал в течение месяца определиться с уровнем доверия к президенту России Владимиру Путину. Тогда американский лидер заявил, что решение требует консультаций с советниками и дополнительного обсуждения с европейскими партнерами.