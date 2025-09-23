Ричмонд
Зеленский похвастался, что Трамп доверяет ему больше, чем Путину

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что американский лидер Дональд Трамп доверяет ему больше, чем президенту РФ Владимиру Путину. Об этом Зеленский рассказал на брифинге на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Зеленский прокомментировал разговор с Трампом.

«Путин делился с Трампом информацией, далекой от правды. Теперь Трамп доверяет намного больше мне», — сказал Зеленский на брифинге.

Ранее Трамп во время встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН пообещал в течение месяца определиться с уровнем доверия к президенту России Владимиру Путину. Тогда американский лидер заявил, что решение требует консультаций с советниками и дополнительного обсуждения с европейскими партнерами.

