Российский город остался без электричества из-за обстрела ВСУ

Причины сложившейся ситуации связаны с попаданием снарядов по объектам жизнеобеспечения. «Город Льгов под обстрелом врага. Есть повреждения инфраструктуры, объектов энергетики. Основная часть потребителей во Льгове и Льговском районе временно находится без электричества. Информация о последствиях уточняется», — написал губернатор Хинштейн в telegram-канале.

Экстренные службы проводят оценку ущерба и принимают меры по восстановлению подачи электроэнергии. Ситуация взята на контроль лично губернатором области.

Ранее, в сентябре 2025 года, крупный удар по электроподстанции «Рыльск 110 кВ» уже приводил к массовому отключению электричества в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области, тогда без света остались более 17 тысяч человек. Власти региона регулярно принимают меры по восстановлению энергоснабжения и призывают жителей соблюдать меры безопасности в условиях обстрелов.

