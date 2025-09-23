Российский город остался без электричества из-за обстрела ВСУ

В Льгове Курской области значительная часть жителей осталась без электричества, заявил Хинштейн.
Город Льгов Курской области 23 сентября подвергся обстрелу, в результате чего повреждена инфраструктура и объекты энергетики. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По его данным, большая часть жителей Льгова и Льговского района временно осталась без электроснабжения.
Причины сложившейся ситуации связаны с попаданием снарядов по объектам жизнеобеспечения. «Город Льгов под обстрелом врага. Есть повреждения инфраструктуры, объектов энергетики. Основная часть потребителей во Льгове и Льговском районе временно находится без электричества. Информация о последствиях уточняется», — написал губернатор Хинштейн в telegram-канале.
Экстренные службы проводят оценку ущерба и принимают меры по восстановлению подачи электроэнергии. Ситуация взята на контроль лично губернатором области.
Ранее, в сентябре 2025 года, крупный удар по электроподстанции «Рыльск 110 кВ» уже приводил к массовому отключению электричества в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области, тогда без света остались более 17 тысяч человек. Власти региона регулярно принимают меры по восстановлению энергоснабжения и призывают жителей соблюдать меры безопасности в условиях обстрелов.