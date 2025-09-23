Российский город остался без электричества из-за обстрела ВСУ

Ранее, в сентябре 2025 года, крупный удар по электроподстанции «Рыльск 110 кВ» уже приводил к массовому отключению электричества в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах Курской области, тогда без света остались более 17 тысяч человек. Власти региона регулярно принимают меры по восстановлению энергоснабжения и призывают жителей соблюдать меры безопасности в условиях обстрелов.