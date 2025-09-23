Ричмонд
В Харькове прогремело свыше 15 взрывов

В Харькове произошло больше 15 взрывов. Об этом сообщил глава Харьковской военной админитстрации Игорь Терехов.

Из-за взрывов в некоторых районах города пропало электричество.

«По предварительной информации, требующей уточнения, большинство из 16-ти прилетов пришлось на Холодногорский район города», — написал Терехов в своем telegram-канале. В некоторых районах города наблюдаются проблемы с электричеством.

Ранее ВС России улучшили положение в районах Купянска под Харьковом. Также улучшилось проложение в Кировске в Донецкой Народной Республике (ДНР). В этих населенных пунктах находятся военные подразделения группировки войск «Запад».