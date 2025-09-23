В Белгороде пять жителей пострадали в результате ракетного обстрела

Вечером 23 сентября боевики ВСУ нанесли удары с помощью ракет по городу Белгород. В результате пострадали пять мирных жителей. Об этом оповестил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он сообщил также о повреждениях на земле. Так, ракета ударила по территории коммерческого объекта. Пожар случился в одном из зданий предприятия. На местах ЧП работают специалисты экстренных служб.
«Трёх мужчин и женщину с осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставляют в больницу Белгорода. Ещё один мужчина с осколочными ранениями ног и артериальным кровотечением доставляется в областную клиническую больницу», — написал Вячеслав Гладков.
За девять часов 22 сентября над регионами РФ уничтожили 81 беспилотник. Дроны ликвидированы в период с 15:00 до полуночи.