Трамп пообещал Украине гарантии безопасности

Трамп провел разговор с Зеленским.

«Трамп предоставит Украине гарантии безопасности после окончания конфликта», — сказал Зеленский. У него была встреча и разговор с Трампом.

Ранее Зеленский отмечал, что США поддерживают гарантии безопасности для Украины, но детали их предоставления не уточнялись. После переговоров «коалиции желающих» и обсуждения с Трампом украинский лидер заявлял, что вопрос противовоздушной обороны и новые форматы сотрудничества обсуждаются с международными партнерами, включая Францию и США. Трамп допускал участие американских военных самолетов, но исключал отправку солдат на Украину.

