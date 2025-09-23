Ричмонд
Зеленский заявил, что чувствует себя президентом США

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября заявил, что ощущает себя президентом США. Высказывание прозвучало на фоне обсуждения отношений между Украиной, Соединенными Штатами и Россией. Об этом пишет агентство Ruptly.

Зеленский почувствовал себя американским лидером, отвечая на вопросы журналистов.

«Я чувствую себя президентом США», — отметил Зеленский. Так он отреагировал на большое количество вопросов, общаясь на брифинге с журналистами.

Ранее на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Зеленский сказал, что глава Белого дома Дональд Трамп доверяет ему больше, чем президенту России Владимиру Путину. Российский лидер делился с Трампом информацией, далекой от правды, подчеркнул украинский политик.

