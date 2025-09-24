В Москве в ДТП с машиной каршеринга пострадали двое детей

ДТП произошло в 22:10 мск на улице Борисовские пруды в районе дома 17. «По предварительным данным, произошло столкновение трех единиц транспортных средств. В результате ДТП в каршеринговом автомобиле пострадали двое несовершеннолетних детей — пассажиров», — сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшие переданы медикам. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства дорожной аварии.
В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что пострадали двое близнецов в возрасте восьми лет. Предварительно, они получили незначительные повреждения.