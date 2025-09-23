После удара ВСУ по Белгороду пять человек получили осколочные ранения. Фото

Ранее после украинской атаки беспилотниками по Белгородской области пострадали семь человек. Также в ночь на 24 сентября под обстрел ВСУ попал город Льгов в Курской области. Местные власти сообщили о повреждении объектов инфраструктуры. На территории наблюдаются перебои с электроснабжением. URA.RU подробно рассказывает о происходящем в своей онлайн-трансляции.