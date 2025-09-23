Макрон озвучил условие для получения Трампом Нобелевской премии

Ранее Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявлял о своей уверенности в скором разрешении конфликтов в секторе Газа и на Украине, подчеркивая усилия США по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. В это же время израильская армия начала наземную операцию в Газе после призыва премьер-министра Нетаньяху к эвакуации жителей, а Трамп был выдвинут на Нобелевскую премию мира при поддержке ряда стран.