Макрон озвучил условие для получения Трампом Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп не может претендовать на Нобелевскую премию мира до тех пор, пока не будет остановлен конфликт в секторе Газа. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам Макрона, США должны использовать свое положение для огня в секторе Газа.

«Я вижу американского президента, который мобилизуется, который сегодня утром с трибуны говорит: “Я хочу мира. Я урегулировал этот конфликт, я хочу Нобелевскую премию мира”. Нобелевская премия мира возможна только в том случае, если вы прекратите этот конфликт», — заявил Макрон телеканалу BFMTV.

Французский президент также отметил, что США продолжают поставлять оружие Израилю, применяемое в ходе военной операции в Газе. Макрон призвал американскую сторону оказать давление на израильское правительство для скорейшего прекращения огня, открытия гуманитарных коридоров и освобождения 48 человек, остающихся в заложниках у группировки ХАМАС. Он выразил надежду, что уже в ближайшие часы после переговоров с представителями стран региона может быть выработан «надежный план» по урегулированию конфликта.

Ранее Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявлял о своей уверенности в скором разрешении конфликтов в секторе Газа и на Украине, подчеркивая усилия США по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. В это же время израильская армия начала наземную операцию в Газе после призыва премьер-министра Нетаньяху к эвакуации жителей, а Трамп был выдвинут на Нобелевскую премию мира при поддержке ряда стран.

