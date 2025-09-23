Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Серия взрывов прогремела над Таганрогом Ростовской области

Серия взрывов произошла над Таганрогом Ростовской области. Предварительно, силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников ВСУ. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

Серия взрывов произошла над Таганрогом Ростовской области. Предварительно, силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников ВСУ. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

— Очевидцы рассказали, что было слышно в общей сложности от пяти до семи взрывов. Были видны вспышки в небе и дым. По предварительным данным, сработала система ПВО по украинским дронам. Также в городе сработала сирена воздушной опасности, — сказано в публикации.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В этот же день при детонации БПЛА Вооруженных сил Украины в Белгородской области ранения получили семь жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Так, в Белгороде пострадали четверо людей — женщина и трое мужчин. У первой врачи диагностировали осколочное ранение ноги.

За ночь силы ПВО сбили 69 вражеских дронов над территорией РФ. В частности, беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей и других субъектов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше