Shot: Серия взрывов прогремела над Таганрогом Ростовской области

Серия взрывов произошла над Таганрогом Ростовской области. Предварительно, силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников ВСУ. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.
— Очевидцы рассказали, что было слышно в общей сложности от пяти до семи взрывов. Были видны вспышки в небе и дым. По предварительным данным, сработала система ПВО по украинским дронам. Также в городе сработала сирена воздушной опасности, — сказано в публикации.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В этот же день при детонации БПЛА Вооруженных сил Украины в Белгородской области ранения получили семь жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Так, в Белгороде пострадали четверо людей — женщина и трое мужчин. У первой врачи диагностировали осколочное ранение ноги.
За ночь силы ПВО сбили 69 вражеских дронов над территорией РФ. В частности, беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей и других субъектов.