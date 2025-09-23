В Белгороде в результате обстрела ВСУ пострадали пять человек

Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду, в результате которого получили ранения пять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
По словам главы области, удар пришёлся по территории коммерческого объекта. В больницу № 2 города доставлены трое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями конечностей. Ещё один мужчина с тяжёлыми травмами ног и артериальным кровотечением направлен в областную больницу.
Губернатор подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, уточняются детали и последствия инцидента.
Ранее ВСУ нанесли в Белгороде по коммерческому объекту, в результате чего погиб человек.