В Белгороде в результате обстрела ВСУ пострадали пять человек

По словам главы области, удар пришёлся по территории коммерческого объекта. В больницу № 2 города доставлены трое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями конечностей. Ещё один мужчина с тяжёлыми травмами ног и артериальным кровотечением направлен в областную больницу.