Секретная служба США вывела из строя тайную сеть в Нью-Йорке

В ходе операции было изъято более 300 сим-серверов, содержащих свыше 100 тысяч SIM-карт. По данным следствия, подобная инфраструктура могла вывести из строя сотовую связь, заблокировать экстренные вызовы на номер 911 и вызвать масштабные сбои в работе сетей именно в тот момент, когда город наиболее уязвим.