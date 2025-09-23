Секретная служба США вывела из строя тайную сеть в Нью-Йорке

Накануне Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда съехались около 150 мировых лидеров, Секретная служба США провела масштабную спецоперацию. Агентство сообщило о демонтаже разветвленной скрытой телекоммуникационной сети, размещенной по всему штату Нью-Йорк.
Эта система, как отмечают в службе, представляла собой реальную угрозу для безопасности высокопоставленных чиновников и могла серьезно осложнить защитные мероприятия.
В ходе операции было изъято более 300 сим-серверов, содержащих свыше 100 тысяч SIM-карт. По данным следствия, подобная инфраструктура могла вывести из строя сотовую связь, заблокировать экстренные вызовы на номер 911 и вызвать масштабные сбои в работе сетей именно в тот момент, когда город наиболее уязвим.
Руководитель Секретной службы Шон Карран подчеркнул, что потенциал подобных сбоев трудно переоценить, и заверил, что агентство будет незамедлительно пресекать любые угрозы подобного масштаба.
По словам специального агента Мэтта Маккула, за организацией этой сети стояли хорошо подготовленные и финансируемые структуры, известные федеральным правоохранительным органам. Среди них фигурируют как преступные группировки и картели, так и террористические организации, взаимодействовавшие с помощью зашифрованных каналов связи.
Ранее неустановленные хакеры совершили кибератаку на цифровую систему учета и отправки документации в федеральные суды Соединенных Штатов, похитив часть содержащейся там информации об уголовных процессах и причастных к ним лицах.