В Калининградской области один человек погиб в ДТП с автобусом

По оперативной информации ГАИ, во вторник около 20.37 (21.37 мск) на автодороге «Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой» (в районе поселка Талпаки) произошло столкновение двух легковых автомобилей и автобуса.