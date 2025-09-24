В Калининградской области один человек погиб в ДТП с автобусом

КАЛИНИНГРАД, 23 сен — РИА Новости. Один человек погиб в ДТП с автобусом и двумя легковыми автомобилями под Калининградом, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По оперативной информации ГАИ, во вторник около 20.37 (21.37 мск) на автодороге «Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой» (в районе поселка Талпаки) произошло столкновение двух легковых автомобилей и автобуса.
«В результате ДТП есть пострадавшие и один человек погиб», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального УМВД.
Уточняется, что на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции выясняют причину аварии. Движение на трассе временно перекрыто в двух направлениях.