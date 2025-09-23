Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков: Пять человек пострадали при ракетном обстреле Белгорода со стороны ВСУ

При атаке ВСУ на Белгород пострадали пять человек. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил глава области Вячеслав Гладков.

При атаке ВСУ на Белгород пострадали пять человек. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил глава области Вячеслав Гладков.

— Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Ранены пять жителей, — написал он в Telegram-канале.

Уточняется, что удар ВСУ пришелся по территории коммерческого объекта. Трое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног, еще у одного пострадавшего — артериальное кровотечение и осколочные раны ног. Людей доставили в больницу, им оказывают необходимую помощь.

Также на территории предприятия загорелось одно из зданий, пожарные его потушили. У социального объекта неподалеку повреждено остекление.

В настоящее время на месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.

В эту же ночь серия взрывов произошла над Таганрогом Ростовской области. Предварительно, силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников ВСУ, сообщил Telegram-канал Shot. Очевидцы рассказали, что было слышно в общей сложности от пяти до семи взрывов. Были видны вспышки в небе и дым.