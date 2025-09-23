Гладков: Пять человек пострадали при ракетном обстреле Белгорода со стороны ВСУ

При атаке ВСУ на Белгород пострадали пять человек. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил глава области Вячеслав Гладков.
— Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Ранены пять жителей, — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что удар ВСУ пришелся по территории коммерческого объекта. Трое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног, еще у одного пострадавшего — артериальное кровотечение и осколочные раны ног. Людей доставили в больницу, им оказывают необходимую помощь.
Также на территории предприятия загорелось одно из зданий, пожарные его потушили. У социального объекта неподалеку повреждено остекление.
В настоящее время на месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.
В эту же ночь серия взрывов произошла над Таганрогом Ростовской области. Предварительно, силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников ВСУ, сообщил Telegram-канал Shot. Очевидцы рассказали, что было слышно в общей сложности от пяти до семи взрывов. Были видны вспышки в небе и дым.