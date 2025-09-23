Гладков: Пять человек пострадали при ракетном обстреле Белгорода со стороны ВСУ

В эту же ночь серия взрывов произошла над Таганрогом Ростовской области. Предварительно, силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников ВСУ, сообщил Telegram-канал Shot. Очевидцы рассказали, что было слышно в общей сложности от пяти до семи взрывов. Были видны вспышки в небе и дым.