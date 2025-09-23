Ричмонд
Взрыв прогремел в Осло

В столице Норвегии, на улице Пилестредет, произошел мощный взрыв, сообщает газета Dagsavisen со ссылкой на полицию Осло.

В столице Норвегии, на улице Пилестредет, произошел мощный взрыв, сообщает газета Dagsavisen со ссылкой на полицию Осло. Правоохранительные органы предупреждают жителей района отойти от окон из-за наличия в районе нескольких взрывных устройств.

По данным полиции, одно из взрывных устройств уже сдетонировало, однако информации о пострадавших пока нет. Характер и тип взрывных устройств не уточняется. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят тщательный поиск оставшихся бомб и осуществляют контролируемые подрывы для предотвращения угрозы.

Кроме того, ранее в ночь на инцидент было временно закрыто воздушное пространство над аэропортом Осло из-за сообщения о беспилотном летательном аппарате (БПЛА) в небе города. Все рейсы были перенаправлены в ближайший аэропорт. Воздушное движение в Осло возобновилось в 03:22 по местному времени.

Ситуация в районе Пилестредет остается напряженной, полиция призывает жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Следите за обновлениями новостей из Осло.

Ранее в Осло задержали двоих после обнаружения дронов над военным объектом.

