Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков: Белгород подвергся ракетному обстрелу ВСУ, шесть человек пострадали

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетном обстреле Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), в результате которого были ранены шесть мирных жителей. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Зафиксирован прилёт по территории коммерческого объекта. Трёх мужчин и женщину с осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Ещё один мужчина с осколочными ранениями ног и артериальным кровотечением доставляется в областную клиническую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Мужчина с баротравмой доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — говорится в сообщении губернатора.

Гладков также рассказал о возгорании одного из зданий на территории предприятия, которое было ликвидировано пожарными расчётами. Повреждено остекление у рядом стоящего социального объекта. В посёлке Красная Яруга временно без света остаётся весь район. Также имеются проблемы с водоснабжением. Губернатор дал поручение организовать подвоз воды.

Ранее над Таганрогом была зафиксирована серия взрывов, предположительно, в результате отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов силами ПВО. Местные жители сообщали о 5−7 взрывах, вспышках в небе и дыме. В Льгове Курской области, по данным губернатора Александра Хинштейна, в результате атаки есть повреждения инфраструктуры и объектов энергетики, что привело к временному отключению электроэнергии для большей части потребителей.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше