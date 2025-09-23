Гладков: Белгород подвергся ракетному обстрелу ВСУ, шесть человек пострадали

«Зафиксирован прилёт по территории коммерческого объекта. Трёх мужчин и женщину с осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Ещё один мужчина с осколочными ранениями ног и артериальным кровотечением доставляется в областную клиническую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Мужчина с баротравмой доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — говорится в сообщении губернатора.