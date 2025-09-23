Удары НАТО по самолетам РФ, доверие к Путину и мощь России: главные заявления Трампа на Генассамблее ООН

Американский лидер в течение часа говорил в ООН о санкциях, экономике и мире.
Американский лидер Дональд Трамп выступил с важными заявлениями в адрес России на Генеральной Ассамблее ООН. На совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским он не стал обещать Киеву конкретных гарантий безопасности, решил подумать о доверии к президенту РФ Владимиру Путину и признал военную мощь Москвы. Какие еще высказывания сделал глава Белого дома в Нью-Йорке, читайте в материале URA.RU.
Трамп заинтриговал заявлением о Путине.
Президент США Дональд Трамп пообещал в течение месяца сказать, по-прежнему ли он доверяет российскому лидеру Владимиру Путину. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
Трамп засомневался, что смог повлиять на ход решения конфликта на УкраинеФото: Official White House / Shealah Craighead.
«Я дам вам знать примерно в течение месяца», — подчеркнул глава Белого дома. На брифинге в Нью-Йорке он также подчеркнул, что отношения США и России остаются одной из ключевых тем внешней политики Вашингтона.
При этом Трамп признал, что его хорошие личные отношения с Владимиром Путиным не повлияли на разрешение украинского конфликта. Ситуацию между Москвой и Киевом он назвал самым большим разочарованием.
США не обнадежили Украину гарантиями.
Американский лидер Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения предоставления Украине гарантий безопасности совместно с европейскими союзниками в будущем. Он не стал говорить о конкретных мерах поддержки, которые Киев может получить после урегулирования конфликта.
«Надеюсь, мы будем в том положении, чтобы обсуждать это немного позднее», — подчеркнул Трамп. Таким образом отвечать на такой вопрос сейчас для США слишком рано, отметил он.
России пригрозили атаками по самолетам.
Дональд Трамп подчеркнул, что страны НАТО могут открывать огонь по российским самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса. Об этом он сказал на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, куда прибыл на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Да, считаю. Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они окажутся в их воздушном пространстве», — сказал Трамп. Политик акцентировал внимание на том, что безопасность стран-участниц альянса должна быть абсолютным приоритетом.
Вашингтон убежден в силе Москвы.
Президент США публично признал военную мощь России. Такое заявление он сделал на полях Генассамблеи ООН.
«Россия обладает большим военным потенциалом. Многие думали, что конфликт закончится быстро», — подчеркнул Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским.
Американский лидер решил отговорить Венгрию от нефти из РФ.
Президент США заявил о своей готовности убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от закупок российской нефти. Об этом глава Белого дома также сообщил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Орбана попросят отказаться от нефти из РФФото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер.
«Орбан мой друг. Я с ним не разговаривал. Но у меня такое чувство, что если бы я это сделал, он мог бы прекратить. И я думаю, что так и сделаю», — заявил Дональд Трамп на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Венгрия остается одним из немногих государств ЕС, которые не поддержали введение полного запрета на импорт российской нефти. Ранее Виктор Орбан неоднократно заявлял, что прекращение поставок приведет к резкому росту цен и дефициту топлива внутри страны.
Белый дом решил напугать Кремль своими предположениями.
Экономика России находится в «ужасном» состоянии из-за украинского конфликта. Такое заявление сделал Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Вашингтон считает, что Москва не справляется с санкциями Фото: Сергей Русанов.
«Российская экономика сейчас в ужасном состоянии. Она разрушается», — сказал политик.
При этом в России неоднократно подчеркивали, что страна сможет выдержать санкционное давление Запада, которое усиливается с начала конфликта. В Москве также отмечали, что западные страны пока не готовы признать провал своей политики в отношении России.
Соединенные Штаты не остановят поставок оружия.
Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты продолжат поставки оружия странам НАТО, а Североатлантический альянс сможет распоряжаться этим вооружением по своему усмотрению. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.
«Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО. И НАТО может делать с ним все, что захочет. Удачи всем!» — сказал экс-президент в своем сообщении.
Трамп намекнул Украине, что та могла бы пойти дальше…
Дональд Трамп заявил, что Россия ведет боевые действия на Украине безрезультатно и назвал страну «бумажным тигром». По мнению американского лидера, армия РФ не достигла своих целей.
Зеленского ободрили сомнительными призывамиФото: Официальный сайт президента Украины.
«Россия уже три с половиной года ведет бесцельную борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Это не отличает Россию, на самом деле, это делает ее больше похожей на “бумажного тигра”, — написал Трамп в Truth Social. Кроме того, глава Белого дома выразил уверенность, что Украина при поддержке стран Европы и НАТО способна восстановить прежние границы и “возможно, пошла бы еще дальше”.
… и указал на новые возможности.
«Россия испытывает большие экономические проблемы, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего», — написал Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social. По словам политика, текущая ситуация предоставляет Киеву новые возможности.