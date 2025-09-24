В США водитель школьного автобуса разозлился на детей и попытался их поджарить

Ранее в США педагог отправила подростку голые фото и сказала написать, когда вырастет. Инцидент произошёл в средней школе округа Коннеллсвилл, где Эшли Отем Монгелл преподавала в восьмом классе. По данным следствия, учительница обменивалась с учеником обнажёнными фотографиями через Snapchat и другие мессенджеры. В переписке она просила мальчика убедиться, что сообщения исчезают, и делала непристойные комментарии о его возрасте.