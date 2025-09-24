Не предоставил преимущество при повороте. В Толочине в ДТП пострадала пассажирка

57-летний водитель автомобиля Lada при повороте налево не предоставил преимущество двигавшемуся во встречном направлении автомобилю Ford, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. От удара Ford совершил наезд на стоящий на перекрестке для поворота налево трактор МТЗ-921.