Расчёты ПВО сбили 19 беспилотников ВСУ над регионами России за четыре часа

А ранее над Таганрогом прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили, что было слышно от 5 до 7 хлопков, а в небе были видны вспышки и дым. Также в городе сработала сирена воздушной опасности. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Кроме того, ракетному обстрелу ВСУ подвергся Белгород. В результате атаки были ранены шесть мирных жителей. В посёлке Красная Яруга временно без света остаётся весь район.