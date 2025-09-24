Ричмонд
Расчёты ПВО сбили 19 беспилотников ВСУ над регионами России за четыре часа

Расчёты противовоздушной обороны России в период с 19:00 до 23:00 по московскому времени сбили 19 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Беспилотные летательные аппараты были перехвачены над Белгородской, Курской, Ростовской областями, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.

А ранее над Таганрогом прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили, что было слышно от 5 до 7 хлопков, а в небе были видны вспышки и дым. Также в городе сработала сирена воздушной опасности. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Кроме того, ракетному обстрелу ВСУ подвергся Белгород. В результате атаки были ранены шесть мирных жителей. В посёлке Красная Яруга временно без света остаётся весь район.

