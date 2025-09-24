Хинштейн: Жители Льгова в Курской области остались без света из-за атаки ВСУ

«Город Льгов под обстрелом врага. Есть повреждения инфраструктуры, объектов энергетики. Основная часть потребителей во Льгове и Льговском районе временно находится без электричества», — написал губернатор в Telegram-канале, добавив, что ситуация находится на его личном контроле.