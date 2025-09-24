Хинштейн: Жители Льгова в Курской области остались без света из-за атаки ВСУ

В городе Льгов Курской области и Льговском районе частично отключено электричество. Это произошло в результате повреждения объектов энергетики при атаке ВСУ, информировал губернатор российского приграничного региона Александр Хинштейн. По словам чиновника, ВСУ обстреляли Курскую область вечером вторника 23 сентября.
«Город Льгов под обстрелом врага. Есть повреждения инфраструктуры, объектов энергетики. Основная часть потребителей во Льгове и Льговском районе временно находится без электричества», — написал губернатор в Telegram-канале, добавив, что ситуация находится на его личном контроле.
Позже Хинштейн сообщил, что проблемы с электроснабжением наблюдаются ещё в четырёх районах области.
Хинштейн призвал жителей региона соблюдать меры безопасности.
Также сообщалось, что вечером 23 сентября боевики ВСУ нанесли удары с помощью ракет по городу Белгород. В результате пострадали пять мирных жителей.
Тем временем силы ПВО сбили 19 БПЛА за четыре часа над регионами РФ и Чёрным морем.