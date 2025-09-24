Ричмонд
NRK: в Осло прогремели два взрыва

В столице Норвегии Осло прогремели два взрыва, сообщает NRK со ссылкой на полицию норвежской столицы.

Источник: Freepik

Инцидент произошёл на улице Пилестредет.

«Мы арестовали одного человека, но у нас есть основания полагать, что в деле замешаны и другие люди», — приводит NRK слова комиссара полиции Брайана Скотнеса.

Уточняется, что второй взрыв произвели полицейские.

Из-за оцепления заблокировано движение транспорта. Правоохранители ищут другие взрывные устройства.

В результате взрывов никто не пострадал.

Ранее агентство Reuters сообщило, что воздушное пространство над аэропортом Осло закрыли из-за сообщений о якобы беспилотниках.