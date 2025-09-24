NRK: в Осло прогремели два взрыва

Инцидент произошёл на улице Пилестредет.
«Мы арестовали одного человека, но у нас есть основания полагать, что в деле замешаны и другие люди», — приводит NRK слова комиссара полиции Брайана Скотнеса.
Уточняется, что второй взрыв произвели полицейские.
Из-за оцепления заблокировано движение транспорта. Правоохранители ищут другие взрывные устройства.
В результате взрывов никто не пострадал.
Ранее агентство Reuters сообщило, что воздушное пространство над аэропортом Осло закрыли из-за сообщений о якобы беспилотниках.