Гладков показал кадры с последствиями ракетного обстрела Белгорода. Фотогалерея

Пострадавших экстренно передали медикам.
Количество пострадавших после ракетного удара украинских боевиков по Белгороду выросло до шести. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших. «Еще один мужчина с баротравмой доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Один из вражеских снарядов попал в коммерческий объект. На территории предприятия произошло возгорание строения, которое быстро потушили. В результате инцидента у расположенного поблизости здания были повреждены стекла. Оперативные кадры с места ЧП — в нашей галерее. Также URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
В месте падения снаряда образовалась воронка telegram-канал Вячеслава ГладковаПострадавших передали медикам telegram-канал Вячеслава ГладковаПожарные не допустили распространения огня telegram-канал Вячеслава ГладковаТерриторию оцепили, приближаться к осколкам крайне опасно telegram-канал Вячеслава ГладковаГородские экстренные службы были переведены на усиленный режим работы telegram-канал Вячеслава Гладкова.