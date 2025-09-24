Ричмонд
Гладков показал кадры с последствиями ракетного обстрела Белгорода. Фотогалерея

Количество пострадавших после ракетного удара украинских боевиков по Белгороду выросло до шести. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавших экстренно передали медикам.

Количество пострадавших после ракетного удара украинских боевиков по Белгороду выросло до шести. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших. «Еще один мужчина с баротравмой доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Один из вражеских снарядов попал в коммерческий объект. На территории предприятия произошло возгорание строения, которое быстро потушили. В результате инцидента у расположенного поблизости здания были повреждены стекла. Оперативные кадры с места ЧП — в нашей галерее. Также URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

В месте падения снаряда образовалась воронка telegram-канал Вячеслава ГладковаПострадавших передали медикам telegram-канал Вячеслава ГладковаПожарные не допустили распространения огня telegram-канал Вячеслава ГладковаТерриторию оцепили, приближаться к осколкам крайне опасно telegram-канал Вячеслава ГладковаГородские экстренные службы были переведены на усиленный режим работы telegram-канал Вячеслава Гладкова.