В украинском Каневе возникли проблемы из-за мобилизации электрика

В городе Канев Черкасской области Украины мобилизовали единственного специалиста-электромонтёра, который отвечал за обслуживание уличного освещения. Об этом сообщил местный городской совет.
По данным администрации, с середины июля 2025 года в коммунальных службах отсутствует работник, выполнявший монтаж и ремонт электрических систем, а также строительство опор и сетей освещения.
Замены специалисту пока не нашли, и вакансия остаётся открытой. Это создало определённые трудности в работе городского хозяйства, поскольку без профильного сотрудника некому своевременно устранять неисправности.
Как уточнили в горсовете, отсутствие электромонтёра уже привело к перебоям в уличном освещении. В городе периодически фиксируются участки с неработающими фонарями, что вызывает жалобы жителей и требует скорейшего решения проблемы.
