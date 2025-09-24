Ричмонд
В украинском Каневе возникли проблемы из-за мобилизации электрика

Мужчина был единственным электриком в городе.

Источник: Кадр из Youtube

В городе Канев Черкасской области Украины мобилизовали единственного специалиста-электромонтёра, который отвечал за обслуживание уличного освещения. Об этом сообщил местный городской совет.

По данным администрации, с середины июля 2025 года в коммунальных службах отсутствует работник, выполнявший монтаж и ремонт электрических систем, а также строительство опор и сетей освещения.

Замены специалисту пока не нашли, и вакансия остаётся открытой. Это создало определённые трудности в работе городского хозяйства, поскольку без профильного сотрудника некому своевременно устранять неисправности.

Как уточнили в горсовете, отсутствие электромонтёра уже привело к перебоям в уличном освещении. В городе периодически фиксируются участки с неработающими фонарями, что вызывает жалобы жителей и требует скорейшего решения проблемы.

Ранее сообщалось, что российский расчет БПЛА при помощи FPV-дрона защитил жителя Херсона от сотрудников украинского ТЦК.

