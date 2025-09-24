Белгород столкнулся с ракетным обстрелом ВСУ: кадры и что известно об атаке на город

На местах происшествий работают оперативные службы.
Белгород вновь столкнулся с атакой со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате ракетного обстрела пострадали семь человек. Что еще известно об атаке на город — в сбойке URA.RU.
Пожар на предприятии.
В результате прилета на территории коммерческого объекта произошел пожар. На данный момент возгорание ликвидировано. У рядом стоящего социального объекта повреждено остекление. Трех мужчин и женщину с осколочными ранениями рук и ног, а также еще одного пострадавшего с осколочными ранениями ног и артериальным кровотечением госпитализировали.
У жителей нет света и воды.
В поселке Красная Яруга временно без света остается весь район. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. Также жители столкнулись с проблемами с водоснабжением. К утру местным пообещали организовать подвоз воды.
Еще один пострадавший мужчина был госпитализирован. С баротравмой он был доставлен в больницу Белгорода.
Пострадал многоквартирный дом.
У здания после атаки беспилотника поврежден фасад. Также от удара еще одного БПЛА посечено административное здание.
В результате атаки пострадал мужчина. Его увезли на скорой с баротравмой, множественными осколочными ранениями спины и руки.
telegram-канал губернатора Белгородской области telegram-канал губернатора Белгородской области telegram-канал губернатора Белгородской областиПоследствия атаки на Белгород telegram-канал губернатора Белгородской области telegram-канал губернатора Белгородской области telegram-канал губернатора Белгородской области telegram-канал губернатора Белгородской области telegram-канал губернатора Белгородской области.