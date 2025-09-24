Хинштейн: Льгов подвергся обстрелу ВСУ, часть потребителей осталась без света

А ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетном обстреле Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины, в результате которого были ранены шесть мирных жителей. Также известно о возгорании одного из зданий на территории предприятия, которое было ликвидировано пожарными расчётами. Повреждено остекление у рядом стоящего социального объекта. В посёлке Красная Яруга временно без света остаётся весь район. Также имеются проблемы с водоснабжением.