Хинштейн: Льгов подвергся обстрелу ВСУ, часть потребителей осталась без света

Губернатор отметил, что пострадали объекты инфраструктуры и энергетические сооружения, значительная часть жителей Льгова и Льговского района временно лишена электричества. С перебоями в подаче энергии столкнулись также Рыльский, Глушковский, Кореневский и Конышёвский районы. Три первых района уже переведены на резервные источники. В Льговском и Конышёвском работы по восстановлению начнутся при стабилизации оперативной обстановки.
А ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетном обстреле Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины, в результате которого были ранены шесть мирных жителей. Также известно о возгорании одного из зданий на территории предприятия, которое было ликвидировано пожарными расчётами. Повреждено остекление у рядом стоящего социального объекта. В посёлке Красная Яруга временно без света остаётся весь район. Также имеются проблемы с водоснабжением.
