Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внезапно умерла одна из самых красивых актрис в истории кино

Во Франции умерла актриса Клаудия Кардинале. Об этом сообщает итальянское информагентство ANSA. В 2011 году актриса была включена в список пятидесяти самых красивых женщин в истории кино.

Актриса ушла из жизни.

Во Франции умерла актриса Клаудия Кардинале. Об этом сообщает итальянское информагентство ANSA. В 2011 году актриса была включена в список пятидесяти самых красивых женщин в истории кино.

«Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет», — передает агентство. Уточняется, что она ушла из жизни недалеко от Парижа в Немуре, где проживала в последние годы.

Итальянка Клаудия Кардинале, известная как Клод Жозефин Роз Кардинале, ушла из жизни в окружении своих детей. Она осталась в памяти почитателей своего таланта по всему миру.