Силы ПВО отражают атаку беспилотников в Ростовской области

Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Ростовскую область. Силы ПВО отражают удары в Таганроге и шести районах региона. Об этом уведомил губернатор области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Он сообщил, что беспилотники перехвачены в Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах. В станице Базковской произошел пожар. В результате атаки БПЛА загорелся частный дом, оповестил губернатор.
Вечером 23 сентября украинские ракеты ударили по Белгороду. Пострадали, по уточненным данным, шесть человек. Ракета ударила по территории коммерческого объекта.