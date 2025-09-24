Ричмонд
Силы ПВО отражают атаку беспилотников в Ростовской области

В Ростовской области вспыхнул пожар в жилом доме после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Ростовскую область. Силы ПВО отражают удары в Таганроге и шести районах региона. Об этом уведомил губернатор области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он сообщил, что беспилотники перехвачены в Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах. В станице Базковской произошел пожар. В результате атаки БПЛА загорелся частный дом, оповестил губернатор.

«В Ростовской области силы и средства ПВО отражают атаку БПЛА в Таганроге, Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районе», — написал Юрий Слюсарь.

Вечером 23 сентября украинские ракеты ударили по Белгороду. Пострадали, по уточненным данным, шесть человек. Ракета ударила по территории коммерческого объекта.

