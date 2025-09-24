В столице Норвегии прогремел мощный взрыв

Напомним, вечером 22 сентября над военным объектом в Осло были замечены беспилотные летательные аппараты, в связи с чем военнослужащие подняли тревогу. Вскоре после обнаружения дронов в городе провели полицейскую операцию, в результате которой были задержаны два гражданина Сингапура.