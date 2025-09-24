Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские средства ПВО за четыре часа уничтожили 19 дронов ВСУ

Активность БПЛА фиксировалась в Белгородской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны России сообщило о массовом перехвате украинских беспилотников в вечернее время 23 сентября. По данным ведомства, атака пришлась сразу на несколько регионов страны, а также на акваторию Черного моря.

С 19:00 до 23:00 дежурные расчёты противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в общей сложности 19 беспилотных летательных аппаратов. Их активность фиксировалась в Белгородской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму.

Военное ведомство уточнило, что благодаря работе ПВО все цели были своевременно нейтрализованы, что позволило предотвратить возможные разрушения и снизить угрозу для гражданской инфраструктуры.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о сложной обстановке в регионе из-за атак ВСУ и призвал жителей Белгорода и Белгородского района оставить детей дома.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше