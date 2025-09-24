Российские средства ПВО за четыре часа уничтожили 19 дронов ВСУ

Минобороны России сообщило о массовом перехвате украинских беспилотников в вечернее время 23 сентября. По данным ведомства, атака пришлась сразу на несколько регионов страны, а также на акваторию Черного моря.
С 19:00 до 23:00 дежурные расчёты противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в общей сложности 19 беспилотных летательных аппаратов. Их активность фиксировалась в Белгородской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму.
Военное ведомство уточнило, что благодаря работе ПВО все цели были своевременно нейтрализованы, что позволило предотвратить возможные разрушения и снизить угрозу для гражданской инфраструктуры.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о сложной обстановке в регионе из-за атак ВСУ и призвал жителей Белгорода и Белгородского района оставить детей дома.