Москвича задержали за кражу вещей из оставленного в подъезде чемодана

«В полицию за помощью обратился 24-летний житель столицы. Молодой человек рассказал, что на некоторое время оставил чемодан с вещами в приквартирном холле, а позже обнаружил, что он открыт и часть вещей пропала. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции на ул. Ферганская задержали подозреваемого — 32-летнего ранее судимого жителя столицы. По данным следствия, мужчина, придя в гости к знакомым, вышел покурить на лестничную клетку и прошелся по лестнице. На одном из этажей он обнаружил оставленный без присмотра чемодан, похитил часть вещей и скрылся. В настоящее время похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу», — говорится в сообщении.