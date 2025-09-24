Ричмонд
Москвича задержали за кражу вещей из оставленного в подъезде чемодана

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по столичному району Косино-Ухтомский задержали ранее судимого мужчину по подозрению в хищении личных вещей из чемодана, оставленного в приквартирном холле. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Восточному административному округу Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«В полицию за помощью обратился 24-летний житель столицы. Молодой человек рассказал, что на некоторое время оставил чемодан с вещами в приквартирном холле, а позже обнаружил, что он открыт и часть вещей пропала. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции на ул. Ферганская задержали подозреваемого — 32-летнего ранее судимого жителя столицы. По данным следствия, мужчина, придя в гости к знакомым, вышел покурить на лестничную клетку и прошелся по лестнице. На одном из этажей он обнаружил оставленный без присмотра чемодан, похитил часть вещей и скрылся. В настоящее время похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража») и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.