Гладков: ВСУ ударили по многоквартирному дому в Белгороде, пострадал мужчина

Украинский беспилотник ударил по многоквартирному жилому дому. Пострадавший получил баротравму, а также множественные осколочные ранения спины и руки. Мужчину госпитализировали в городскую больницу № 2, где врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Что касается самого здания — фасад был повреждён.