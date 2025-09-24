Глава СК РФ затребовал доклад о ходе расследования ДТП в Иркутске

Утром 23 сентября в Иркутске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси. Водитель допустил опрокидывание автобуса, что привело к необходимости обращения нескольких сибиряков за медицинской помощью. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Иркутской области.