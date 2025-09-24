Глава СК РФ затребовал доклад о ходе расследования ДТП в Иркутске

Утром 23 сентября в Иркутске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси. Водитель допустил опрокидывание автобуса, что привело к необходимости обращения нескольких сибиряков за медицинской помощью. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
— Следственными органами СК России по Иркутской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Глава ведомства поручил Александру Ситникову, руководителю СУ СК России по Иркутской области доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия.
Напомним, утром 23 сентября Иркутск сотрясло одно из самых громких ДТП этой осени — на Академическом мосту столкнулись BMW, Toyota Caldina и маршрутка № 422 «Центральный район — СНТ Изумруд». Восемь человек получили травмы, семеро из них — пассажиры автобуса.