Силы ПВО отражают атаку БПЛА в семи муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области зафиксирована массированная атака беспилотников, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, средства противовоздушной обороны задействованы сразу в нескольких районах.
Атака пришлась на Таганрог, а также Мясниковский, Миллеровский, Куйбышевский, Шолоховский, Тарасовский и Верхнедонской муниципалитеты. В результате инцидента в станице Базковской Шолоховского района загорелся жилой дом.
На место возгорания были направлены спасательные подразделения, уточнил губернатор. Данные о возможных пострадавших пока проверяются.
Ранее система противовоздушной обороны сбила несколько беспилотников в небе над Таганрогом. Оперативные службы уже работают на месте, чтобы ликвидировать последствия инцидента.