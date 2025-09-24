Ричмонд
Силы ПВО отражают атаку БПЛА в семи муниципалитетах Ростовской области

В результате инцидента в станице Базковской Шолоховского района загорелся жилой дом.

Источник: Аргументы и факты

В Ростовской области зафиксирована массированная атака беспилотников, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, средства противовоздушной обороны задействованы сразу в нескольких районах.

Атака пришлась на Таганрог, а также Мясниковский, Миллеровский, Куйбышевский, Шолоховский, Тарасовский и Верхнедонской муниципалитеты. В результате инцидента в станице Базковской Шолоховского района загорелся жилой дом.

На место возгорания были направлены спасательные подразделения, уточнил губернатор. Данные о возможных пострадавших пока проверяются.

Ранее система противовоздушной обороны сбила несколько беспилотников в небе над Таганрогом. Оперативные службы уже работают на месте, чтобы ликвидировать последствия инцидента.

