Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский в ООН перепутал слова и предложил «усилить лыжи» Украины вместо ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН оговорился с трибуны, перепутав слова на английском языке. В ходе выступления политик призвал «усилить лыжи», имея в виду системы противовоздушной обороны страны (ПВО). Соответствующая трансляция выступления появилась в социальных сетях.

Президент Украины перепутал слова на английском во время выступления.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН оговорился с трибуны, перепутав слова на английском языке. В ходе выступления политик призвал «усилить лыжи», имея в виду системы противовоздушной обороны страны (ПВО). Соответствующая трансляция выступления появилась в социальных сетях.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУдары НАТО по самолетам РФ, доверие к Путину и мощь России: главные заявления Трампа на Генассамблее ООН.

«Если мы могли бы усилить наши лыжи единой системой, чтобы сбивать российские ракеты и дроны… Это заставит Россию остановить воздушные удары», — процитировало выступление Зеленского РИА Новости. Впоследствии украинский политик заметил ошибку и исправился.

Причиной курьеза стала путаница в произношении. Вместо слова skyes («небо», то есть воздушное пространство), президент Украины использовал слово skis («лыжи»).

Ранее, на Генассамблее ООН в Нью-Йорке американский лидер Дональд Трамп заявил, что страны Североатлантического альянса могут сбивать российские истребители, если те будут находиться в их воздушном пространстве. Глава Белого дома акцентировал внимание на том, что безопасность стран-участниц альянса должна быть абсолютным приоритетом.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше