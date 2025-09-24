Зеленский в ООН перепутал слова и предложил «усилить лыжи» Украины вместо ПВО

Ранее, на Генассамблее ООН в Нью-Йорке американский лидер Дональд Трамп заявил, что страны Североатлантического альянса могут сбивать российские истребители, если те будут находиться в их воздушном пространстве. Глава Белого дома акцентировал внимание на том, что безопасность стран-участниц альянса должна быть абсолютным приоритетом.