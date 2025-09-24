Ричмонд
В многоквартирном доме в Тольятти началась эвакуация: жители услышали сильный хлопок

Хлопок газовоздушной смеси произошел в доме в Тольятти.

Источник: Комсомольская правда

Жильцы многоквартирного дома в Тольятти Самарской области ночью 24 сентября услышали мощный хлопок. Спасатели эвакуировали 80 человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, произошел хлопок газовоздушной смеси.

Отмечается, что специалисты уже начали ликвидировать последствия инцидента. По данным регионального МЧС, пострадавших нет. Хлопок произошел на пятом этаже.

«В целях безопасности проведена эвакуация 80 человек, в том числе 15 детей. Погибших и пострадавших нет», — сказано в оповещении.

Тем временем мощный взрыв прогремел в Осло. По сведениям местной полиции, обнаружено несколько взрывных устройств на площади Пилестредет. Одно из них сдетонировало вечером 23 сентября. О пострадавших не сообщается.