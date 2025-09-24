Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Казахстане

Зеленские предлагает встретиться с президентом России.
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Казахстане. Об этом украинский президент заявил в интервью.
«Мы, все наши команды готовы встретиться, например, в Казахстане», — рассказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News. Он уточнил, что в качестве мест для встречи с президентом РФ предлагались Турция, Саудовская Аравия, Катар, а также Австрия и Швейцария.
В начале сентября глава МИД Украины Андрей Сибига сообщал, что Зеленский готов к встрече с Путиным в одной из семи стран, выразивших готовность принять переговоры, включая Австрию, Ватикан, Турцию, Швейцарию и три государства Персидского залива. Российский президент ранее заявлял о готовности принять Зеленского в Москве, однако Киев настаивает на нейтральной площадке для обеспечения объективности и безопасности диалога.