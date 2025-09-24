В Тольятти произошел хлопок газовоздушной смеси, эвакуированы 80 человек

В Центральном районе Тольятти произошел хлопок газовоздушной смеси в одной из квартир жилого дома на улице Победы. Инцидент случился около двух часов ночи. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, однако для обеспечения безопасности были эвакуированы 80 человек, среди которых 15 детей. Об этом сообщили в МЧС России по Самарской области.