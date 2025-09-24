Рубио отметил «выдающееся терпение» Трампа в надежде на прорыв в переговорах

Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что Вашингтон ожидает от Киева конкретных шагов по снижению напряженности и продвижению к мирному соглашению, а также не исключает пересмотра своей позиции по санкциям, если дипломатические усилия не принесут результатов. Одной из проблем на переговорах остается вопрос легитимности украинской власти после истечения полномочий Владимира Зеленского в мае 2024 года.