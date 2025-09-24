Ричмонд
В Тольятти в многоквартирном доме прогремел взрыв газа

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Взрыв газа без последующего горения произошел в многоквартирном доме в Тольятти, эвакуированы 80 человек, погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в 01.43 по местному времени в ГУ МЧС РФ по Самарской области поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: городской округ Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 50. Ведомством установлено, что в квартире на пятом этаже произошел взрыв газа без последующего горения.

«В целях безопасности проведена эвакуация 80 человек, в том числе 15 детей. Всего привлечено 42 человека, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 20 человек, семь единиц техники. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Причина устанавливается, добавили в ГУ МЧС.