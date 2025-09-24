Осталась только лодка, перевернутая вверх дном: 34-летний мужчина отправился на рыбалку и пропал

Местный житель обнаружил на берегу реки Мама, в 90 километрах от поселка, лодку, принадлежавшую Антону Анкудинову. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили перевернутую лодку. Оказывается, накануне Антон вместе с отчимом отправился на рыбалку на двух лодках. Однако по пути одна из лодок отстала и так и не достигла зимовья, где мужчины планировали остановиться.