Осталась только лодка, перевернутая вверх дном: 34-летний мужчина отправился на рыбалку и пропал

В Иркутской области произошел тревожный инцидент, связанный с исчезновением 34-летнего местного жителя. Мужчина отправился на рыбалку и пропал без вести. Поисковые работы продолжаются. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
— В Мамско-Чуйском районе полицейские устанавливают местонахождение 34-летнего Антона Анкудинова, — рассказывают в полиции.
Местный житель обнаружил на берегу реки Мама, в 90 километрах от поселка, лодку, принадлежавшую Антону Анкудинову. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили перевернутую лодку. Оказывается, накануне Антон вместе с отчимом отправился на рыбалку на двух лодках. Однако по пути одна из лодок отстала и так и не достигла зимовья, где мужчины планировали остановиться.
Полицейские, спасатели и волонтеры активно участвуют в поисках, осматривая местность.