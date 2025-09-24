Ричмонд
В Белгороде из-за удара беспилотника пострадал человек

У пострадавшего диагностированы множественные осколочные повреждения спины и руки.

Источник: Аргументы и факты

В Белгороде зафиксирована атака беспилотника, в результате которой пострадал жилой многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате происшествия ранения получил мужчина. У пострадавшего диагностированы баротравма и множественные осколочные повреждения спины и руки. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу № 2, где врачи оценивают состояние пациента как средней тяжести.

Кроме того, в результате атаки повреждения получил фасад жилого здания, а ещё один беспилотник задел административное строение. Данные о последствиях второго удара уточняются.

Ранее Гладков заявил о сложной обстановке в регионе из-за атак ВСУ и призвал жителей Белгорода и Белгородского района оставить детей дома.