В Белгороде из-за удара беспилотника пострадал человек

В Белгороде зафиксирована атака беспилотника, в результате которой пострадал жилой многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате происшествия ранения получил мужчина. У пострадавшего диагностированы баротравма и множественные осколочные повреждения спины и руки. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу № 2, где врачи оценивают состояние пациента как средней тяжести.
Кроме того, в результате атаки повреждения получил фасад жилого здания, а ещё один беспилотник задел административное строение. Данные о последствиях второго удара уточняются.
Ранее Гладков заявил о сложной обстановке в регионе из-за атак ВСУ и призвал жителей Белгорода и Белгородского района оставить детей дома.