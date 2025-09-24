В Белгороде из-за удара беспилотника пострадал человек

По его словам, в результате происшествия ранения получил мужчина. У пострадавшего диагностированы баротравма и множественные осколочные повреждения спины и руки. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу № 2, где врачи оценивают состояние пациента как средней тяжести.