На Камчатке за последние сутки произошло 33 афтершока магнитудой до 6,0

Камчатский край продолжает испытывать последствия мощного землетрясения, произошедшего 30 сентября. За прошедшие сутки сейсмологи зарегистрировали 33 афтершока магнитудой до 6,0. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

Источник: Life.ru

«За сутки произошли 33 афтершока магнитудой от 3,2 до 6,0. Два из них ощущались жителями края», — сказано в заявлении краевого ГУ МЧС.

Параллельно с этим ведётся мониторинг вулканической активности на полуострове, которая, по данным учёных, возросла после мощного землетрясения.

«Учёные фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам», — подчеркнули в ведомстве.

На днях вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту около четырёх километров над уровнем моря. Шлейф пепла распространился на пять километров в западном направлении. Эксперты уточнили, что для авиационного движения введён оранжевый код опасности, указывающий на риск при полётах в районе вулкана.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

