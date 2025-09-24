На Камчатке за последние сутки произошло 33 афтершока магнитудой до 6,0

На днях вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту около четырёх километров над уровнем моря. Шлейф пепла распространился на пять километров в западном направлении. Эксперты уточнили, что для авиационного движения введён оранжевый код опасности, указывающий на риск при полётах в районе вулкана.