Велосипедист нарушил ПДД и погиб под колёсами фуры в Приморье

Как рассказали в ГАИ, с начала года в регионе произошло 59 наездов на велосипедистов. Из них четыре человека погибли и 31 был травмирован. Сотрудники ведомства напоминают, что велосипед — это транспортное средство, и на его водителей распространяются все нормы ПДД.