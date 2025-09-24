Велосипедист нарушил ПДД и погиб под колёсами фуры в Приморье

Смертельное ДТП случилось на 254-м километре трассы А-370 «Хабаровск — Владивосток» в Пожарском районе Приморья, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
По предварительной информации, 60-летний мужчина на велосипеде начал пересекать дорогу с левой обочины на правую, не убедившись в безопасности манёвра. В этот момент по правой полосе двигался грузовик Volvo FH-TRUSK. Столкновения избежать не удалось, велосипедист получил смертельные травмы и скончался на месте до прибытия медиков.
Как рассказали в ГАИ, с начала года в регионе произошло 59 наездов на велосипедистов. Из них четыре человека погибли и 31 был травмирован. Сотрудники ведомства напоминают, что велосипед — это транспортное средство, и на его водителей распространяются все нормы ПДД.
Напомним, в Уссурийске проводится проверка обстоятельств смертельного ДТП, в результате которого погиб водитель мопеда. 56-летний мужчина во время движения утратил контроль над двухколёсным транспортным средством, в результате чего мопед съехал с дороги в кювет.