В Ростовской области потушен пожар в частном доме, два человека госпитализированы

Пожарные устранили возгорание после налета БПЛА.
В станице Базковской Ростовской области сотрудники МЧС ликвидировали пожар в частном жилом доме площадью 75 квадратных метров после атаки БПЛА. Двух пострадавших с осколочными ранениями доставили в Вешенскую центральную районную больницу. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Пожар на площади в 75 квадратных метров потушен. На месте работают следственные органы. Медики оказывают необходимую помощь», — говорится в сообщении.
Также Юрий Слюсарь уточнил, что в ходе отражения ночной воздушной атаки повреждения получило остекление окон и балконов в нескольких многоквартирных домах в Таганроге. Во дворе одной из частных организаций обнаружены фрагменты БПЛА.