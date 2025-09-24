В Хабаровске 84-летнего мужчину запугали и заставили перевести 400 тысяч

Ему позвонил неизвестный на стационарный телефон и сообщил, что мужчине положена продуктовая корзина. Для её получения он попросил назвать серию и номер паспорта. Не подозревая подвоха, пенсионер продиктовал свои данные.
После этого мужчине начали звонить «сотрудники» разных ведомств, включая военную прокуратуру. Они заявили, что на его имя оформляются кредиты, а деньги переводят в недружественные страны, за что предусмотрена уголовная ответственность. Под давлением мужчина снял со своих счетов 400 тысяч рублей и перевел их незнакомцам.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 159 части 3 УК РФ, — сообщает представитель УМВД России по городу Хабаровску Юлия Прокофьева.