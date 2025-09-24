Ричмонд
В Хабаровске 84-летнего мужчину запугали и заставили перевести 400 тысяч

В Хабаровске 84-летний мужчина стал жертвой телефонного обмана, сообщает hab.aif.ru.

Источник: Freepik

Ему позвонил неизвестный на стационарный телефон и сообщил, что мужчине положена продуктовая корзина. Для её получения он попросил назвать серию и номер паспорта. Не подозревая подвоха, пенсионер продиктовал свои данные.

После этого мужчине начали звонить «сотрудники» разных ведомств, включая военную прокуратуру. Они заявили, что на его имя оформляются кредиты, а деньги переводят в недружественные страны, за что предусмотрена уголовная ответственность. Под давлением мужчина снял со своих счетов 400 тысяч рублей и перевел их незнакомцам.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 159 части 3 УК РФ, — сообщает представитель УМВД России по городу Хабаровску Юлия Прокофьева.