В Хабаровске 84-летнего мужчину запугали и заставили перевести 400 тысяч

После этого мужчине начали звонить «сотрудники» разных ведомств, включая военную прокуратуру. Они заявили, что на его имя оформляются кредиты, а деньги переводят в недружественные страны, за что предусмотрена уголовная ответственность. Под давлением мужчина снял со своих счетов 400 тысяч рублей и перевел их незнакомцам.