Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Тольятти Самарской области, эвакуировали 80 человек. Об этом в среду, 24 сентября, сообщили в региональном ГУ МЧС.
— В 01:43 по местному времени (00:43 по московскому времени) поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире многоквартирного жилого дома по улице Победы, 50. Установлено, что в квартире на пятом этаже произошел взрыв газа без последующего горения, — сказано на сайте ведомства.
Спасатели МЧС эвакуировали 80 человек, в том числе 15 детей. Уточняется, что никто не пострадал.
Причина взрыва газа устанавливается, добавили в ГУ МЧС.
Взрыв в жилом доме в Ангарске Иркутской области прогремел ночью 15 сентября. В результате происшествия пострадали три человека, двое из них были госпитализированы. По предварительным данным, хлопок произошел на первом этаже, выбив окна в квартире, но возгорания не последовало. Самостоятельно эвакуироваться из дома смогли 79 жильцов, среди них 12 детей.