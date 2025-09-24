Мэр Новосибирска прокомментировал последствия пожара в зоопарке

Напомним, пожар в зоопарке Новосибирска произошел накануне. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров, огонь полностью уничтожил два вольера. При этом спасателям удалось не допустить его распространения на большую площадь.
Кудрявцев отметил, что сотрудники зоопарка проявили себя как настоящие герои и вместе с пожарными помогали спасать животных из зоны возгорания. Однако, несмотря на все усилия, избежать потерь не удалось.
«Директор зоопарка Андрей Шило подтвердил информацию о гибели пяти животных… Это корова черно-пестрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака», — уточнил мэр.
По его словам, огонь повредил постройки. Сейчас ведется разбор и установка нового ограждения. Обитателям зоопарка ничего не угрожает.
Глава города добавил, что будет проведено совещание о дальнейшей работе зоопарка и восстановлении инфраструктуры. Он пообещал всестороннюю помощь со стороны мэрии Новосибирска.
«Завтра (в среду — прим. ред.) Новосибирский зоопарк открыт для посещения», — сообщил Кудрявцев. Он добавил, что причины пожара установят специалисты.